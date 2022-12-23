Более 89% лиц, подлежащих вакцинации, получили бустерную дозу прививки против COVID-19

По состоянию на 21 декабря в Могилевской области охват первичной вакцинацией против COVID-19 составляет более 73%, детского населения – 15,45%. Продолжается в регионе и бустерная вакцинация. На текущий момент привито более 89,3% лиц, подлежащих вакцинации.

- Важнейшей мерой профилактики остается вакцинация, - напомнила заместитель главного врачаМогилевского облЦГЭиОЗ Алла Булай. - Случаи COVID-19 по-прежнему регистрируются во всех районах Могилевщины, поэтому рекомендовано привиться против коронавирусной инфекции, как тем, кто еще не прошел первичную вакцинацию, так и тем, у кого с момента последней прививки прошло полгода (бустерная вакцинация). Сделать это можно в любой поликлинике по месту жительства. В Могилевской области есть выбор вакцин. Привиться можно Гам-КОВИД-Вак (также известный как «Спутник V»), CoronaVac (китайской биофармацевтической компании Sinovac) или кубинской «Соберана Плюс».