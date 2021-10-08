Более 860 кг сыра пытались незаконно ввезти среди запчастей через белорусско-польскую границу
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Среди автомобильных запчастей в автопоезде брестские таможенники обнаружили более 860 кг сыра.
Брестскими таможенниками пресечена попытка незаконного перемещения из Чехии на территорию Евразийского экономического союза более 860 кг сыра.
Продукция перемещалась через пункт пропуска «Козловичи» в автопоезде MAN.
Согласно представленным российским перевозчиком к таможенному оформлению документам, в грузовом отсеке авто находились автомобильные запчасти. Вместе с тем, среди запчастей были размещены более 51 коробки с сыром.
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