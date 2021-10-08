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Происшествия

Более 860 кг сыра пытались незаконно ввезти среди запчастей через белорусско-польскую границу

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Более 860 кг сыра пытались незаконно ввезти среди запчастей через белорусско-польскую границу

Среди  автомобильных запчастей в автопоезде брестские таможенники обнаружили более 860 кг сыра.

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