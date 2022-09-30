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Экономика

Более 85 центнеров зерна кукурузы с гектара собирают на Могилевщине

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Более 85 центнеров зерна кукурузы с гектара собирают на Могилевщине

Более пяти тысяч тонн зерна кукурузы намолочено уже на полях Могилевской области. Между тем, по информации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, к 29 сентября было убрано только 669 гектаров ее зерновой площади, или 1,2% от посеянного и, естественно, ожидается значительно больший объем собранного кукурузного зерна. Как следствие, предполагается, что показатель его общего сбора в нынешнем году в Приднепровском крае (с учетом собранного урожая зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях) существенно превысит миллион тонн.
Средняя урожайность зерна кукурузы составила ко вчерашнему дню 85,3 центнера с гектара (прошлогодний промежуточный результат – 67 центнеров). Наиболее высокая она в Осиповичском районе – 92 ц/га. Земледельцы Могилевского района намолачивают в среднем по 85 центнеров зерна кукурузы с гектара.

mogilevnews.by

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