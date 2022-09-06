Более 800 тысяч рублей предъявлено к взысканию в бюджет после проверок КГК

Практически в каждой проверке Комитетом государственного контроля Могилевской области выявляются нарушения при использовании бюджетными организациями внебюджетных средств. Учреждения из-за нарушений при распределении прямых и косвенных расходов незаконно «перекладывают» часть своих расходов по внебюджетной деятельности на бюджет, а также допускают случаи несвоевременного восстановления сумм, подлежащих перечислению в бюджет.

- Кроме того, выявляются нарушения при использовании полученных доходов от осуществления предпринимательской деятельности, направление которых строго регламентировано законодательством. Руководители допускают выплату работникам премий из прибыли от внебюджетной деятельности при наличии просроченной задолженности за приобретенные товары (работы, услуги) и по обязательным платежам в бюджет, - рассказали в пресс-службе КГК Могилевской области. - В целом за 2021 год и истекший период текущего года Комитетом за нарушения при осуществлении внебюджетной деятельности предъявлено к взысканию в бюджет более 800 тысяч рублей. Их возмещение находится на контроле.