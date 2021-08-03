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Общество

Более 800 человек из России посетили санаторно-оздоровительные учреждения Бобруйска в первом полугодии 2021-го

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Более 800 человек из России посетили санаторно-оздоровительные учреждения Бобруйска в первом полугодии 2021-го

849 человек из России посетили санаторно-оздоровительные учреждения Бобруйска в первом полугодии текущего года. Об этом рассказали в комитете экономики Могилевского облисполкома.

Отдыхали и лечились в санаториях жители Москвы, Санкт-Петербурга Мурманска, Орла, Воронежа и Оленегорска.

Всего в Могилевской области в первом полугодии 2021-го иностранным гражданам реализовано 1204 путевки в оздоровительные организации.

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