Более 800 человек из России посетили санаторно-оздоровительные учреждения Бобруйска в первом полугодии 2021-го
mogilevnews 80 0
849 человек из России посетили санаторно-оздоровительные учреждения Бобруйска в первом полугодии текущего года. Об этом рассказали в комитете экономики Могилевского облисполкома.
Отдыхали и лечились в санаториях жители Москвы, Санкт-Петербурга Мурманска, Орла, Воронежа и Оленегорска.
Всего в Могилевской области в первом полугодии 2021-го иностранным гражданам реализовано 1204 путевки в оздоровительные организации.
также
-
В Бобруйске именился режим работы налоговой инспекции с гражданами
-
Более 800 человек из России посетили санаторно-оздоровительные учреждения Бобруйска в первом полугодии 2021-го
-
На должность директора ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» назначена Татьяна Зайцева
-
Бобруйчане с инвалидностью отправились в поход
-
Около 29 тыс. абитуриентов наберут на бюджетное обучение в высшие учебные заведения Беларуси