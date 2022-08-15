Более 80% школ Беларуси уже получили сертификаты готовности

Более 80% школ Беларуси получили сертификаты готовности. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Министерством образования совместно с органами местной исполнительной власти ведется системная работа по приемке готовности учреждений общего среднего образования к новому учебному году. В настоящее время более 80% школ получили соответствующий паспорт готовности, а к 20 августа эта работа будет закончена", - сказал Андрей Иванец.

В новом учебном году в Беларуси будут работать 2910 учреждений общего среднего образования. За парты сядут около 115 тыс., первоклассников, всего в школы страны 1 сентября придут около 1 млн 88 тыс. учащихся.