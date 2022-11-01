Более 8 тысяч учащихся отдохнут в лагерях на базе учебных заведений в период осенних каникул в Могилевской области

На территории Могилевской области в период начавшихся осенних каникул, которые продлятся по 7 ноября включительно будут работать 268 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных учреждений. В лагерях планируется оздоровить 8032 школьника. Об этом сообщает Могилевское облуправление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

С этой целью на удешевление стоимости путевки в лагеря выделено более 219,0 тыс. рублей средств из республиканского бюджета, из расчета на одного ребенка в день 4,55 рублей. Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь в зависимости от возраста ребенка составила для детей: 6-10 лет – 36,90 рублей, 11-13 лет – 44,30 рублей, 14-17 лет – 47,70 рублей.

Работа оздоровительных лагерей организована с учетом выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, противопожарных и других требований, предъявляемых при организации детского оздоровления. Для интересного и разнообразного досуга детей в лагерях разработаны оздоровительно-образовательные программы. Запланировано проведение различных конкурсов, викторин, акций, культурно-развлекательных, туристско-экскурсионных, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий. Особое внимание будет сделано на гражданско-патриотическое воспитание. Для школьников будут организованы познавательные экскурсии по историческим и памятным местам родного края.

mogilevnews.by