Более 8,8 тыс. человек провакцинированы против COVID-19 при содействии Белорусского Красного Креста

Более 8,8 тыс. человек в 2021 году провакцинированы против COVID-19 при содействии Белорусского Красного Креста. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Деятельность Белорусского Красного Креста в современном мире, реагирование на чрезвычайные ситуации" заместитель генерального секретаря БОКК Романия Зорина, передает корреспондент БЕЛТА.

Содействие в проведении вакцинации проводилось путем обеспечения доступа к вакцинации пожилых людей, проживающих в отделенных сельских населенных пунктах, а также лиц без определенного места жительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

"Содействие в вакцинации в прошлом году мы оказали 8055 пожилым людям, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах, а также 827 людям без определенного места жительства или освободившимся из мест лишения свободы. В этом году мы оказали содействие в вакцинации около 4 тыс. человек (точная статистика будет за полгода)", - сказала Романия Зорина.

По ее словам, продолжает свою работу медико-социальная служба "Дапамога", которая оказывает помощь на дому одиноким и одиноко проживающим людям. "В службе работают 154 медицинские сестры милосердия и 77 младших сестер милосердия. Также им помогают волонтеры", - добавила она.

Как отмечается на сайте БОКК, в 2021 году оказано более 1,3 млн услуг медико-социальной помощи на дому для 1305 подопечных - одиноких и одиноко проживающих пожилых, людей с инвалидностью.