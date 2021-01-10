Более 799 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 799 тысяч, превысив 87,58 млн. Такие данные были опубликованы в субботу Всемирной организацией здравоохранения.

По состоянию на 17:52 мск 9 января сообщалось о 87 589 206 инфицированных и 1 906 606 умерших. Число заболевших увеличилось на 799 712, умерших - на 15 454.

Отмечается, что более 55% случаев заражения приходятся на Северную и Южную Америку (441 723), на втором месте - регион Европы (273 942), на третьем - Африка (30 961).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 21 447 670. Далее следуют Индия (10 413 417), Бразилия (7 961 673), Россия (3 379 103), Великобритания (2 957 476), Франция (2 701 658), Италия (2 237 890), Испания (2 025 560), Германия (1 891 581), Колумбия (1 737 347), Аргентина (1 690 006) и Мексика (1 493 569).