Более 786 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 157,28 млн, увеличившись за сутки более чем на 786 тыс. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения, количество летальных исходов возросло более чем на 12,9 тыс., превысив 3,27 млн.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 53% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (424 052), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (198 096), на третьем - Европа (107 253).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 32 300 609. Далее следуют Индия (22 296 414), Бразилия (15 082 449), Франция (5 696 293), Турция (5 016 141), Россия (4 880 262), Великобритания (4 433 094), Италия (4 102 921), Испания (3 559 222), Германия (3 520 329), Аргентина (3 118 134) и Колумбия (2 968 626). Летальных исходов больше всего в США - 575 322, вторую строчку занимает Бразилия (419 114), третью - Индия (242 362). Далее следуют Мексика (218 657), Великобритания (127 603), Италия (122 694), Россия (113 326), Франция (105 544), Германия (84 775), Испания (78 726), Колумбия (76 867) и Иран (74 524).