Более 721 тысячи заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 152,53 млн, увеличившись за сутки более чем на 721 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения, количество летальных исходов возросло более чем на 11,7 тыс., превысив 3,19 млн.

По состоянию на 17:20 3 мая в ВОЗ поступили сведения о 152 534 452 инфицированных и 3 198 528 умерших. Число заразившихся увеличилось на 721 896, летальных исходов - на 11 711.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 53% случаев заражения за минувшие сутки пришлось на регион Юго-Восточной Азии, в который ВОЗ включает также Индию (385 537), на втором месте - Северная и Южная Америка (182 368), на третьем - Европа (88 955).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 32 047 478. Далее следуют Индия (19 925 604), Бразилия (14 725 975), Франция (5 563 694), Турция (4 875 388), Россия (4 831 744), Великобритания (4 420 205), Италия (4 044 762), Испания (3 514 942), Германия (3 425 982), Аргентина (2 993 865) и Колумбия (2 877 746). Случаев смерти больше всего в США - 571 302, на второй строчке Бразилия (406 437), на третьей Индия (218 959). Далее следуют Мексика (217 168), Великобритания (127 538), Италия (121 177), Россия (111 198), Франция (104 107), Германия (83 276), Испания (78 080), Колумбия (74 215) и Иран (72 484).