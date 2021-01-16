Более 709 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось чем на 709 тыс. и превысило 91,81 млн. Такие данные опубликованы в пятницу Всемирной организацией здравоохранения.

По состоянию на 21:08 мск в пятницу в ВОЗ поступили сведения о 91 816 091 инфицированном и 1 986 871 умершем. Число заразившихся увеличилось на 709 865, умерших - на 15 407.

Отмечается, что более половины случаев заражения приходятся на Северную и Южную Америку (360 937), на втором месте - регион Европы (250 027), на третьем - Юго-Восточная Азия (29 875).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 22 871 330. Далее следуют Индия (10 527 683), Бразилия (8 256 536), Россия (3 520 531), Великобритания (3 260 262), Франция (2 804 780), Италия (2 336 279), Испания (2 211 967), Германия (2 000 958), Колумбия (1 831 980), Аргентина (1 757 429) и Мексика (1 571 901).