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Референдум 2022

Более 700 участков для голосования образуются на Могилевщине

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Более 700 участков для голосования образуются на Могилевщине

На завершающем этапе в Приднепровском крае процесс образования участков для голосования по референдуму. По предварительной информации областной комиссии по референдуму, их в регионе будет образовано более 700. Около 30 из них будут функционировать в больницах, санаториях, профилакториях, домах отдыха и других учреждениях, оказывающих медицинские услуги.

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