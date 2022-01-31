Более 700 участков для голосования образуются на Могилевщине
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На завершающем этапе в Приднепровском крае процесс образования участков для голосования по референдуму. По предварительной информации областной комиссии по референдуму, их в регионе будет образовано более 700. Около 30 из них будут функционировать в больницах, санаториях, профилакториях, домах отдыха и других учреждениях, оказывающих медицинские услуги.
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