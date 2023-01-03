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Происшествия

Более 700 нарушений на дороге выявлены в области за выходные

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Более 700 нарушений на дороге выявлены в области за выходные

За прошедшие выходные дни на территории Могилевской области сотрудники ГАИ области выявили 722 нарушений ПДД. Об этом сообщили в УВД облисполкома.

Также задержано 20 пьяных водителей и 40 бесправников, 137 пешеходов привлечено к административной ответственности за нарушения ПДД, 50 из которых находились в нетрезвом состоянии.

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