Более 700 нарушений на дороге выявлены в области за выходные

За прошедшие выходные дни на территории Могилевской области сотрудники ГАИ области выявили 722 нарушений ПДД. Об этом сообщили в УВД облисполкома.

Также задержано 20 пьяных водителей и 40 бесправников, 137 пешеходов привлечено к административной ответственности за нарушения ПДД, 50 из которых находились в нетрезвом состоянии.