Более 700 нарушений на дороге выявлены в области за выходные
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За прошедшие выходные дни на территории Могилевской области сотрудники ГАИ области выявили 722 нарушений ПДД. Об этом сообщили в УВД облисполкома.
Также задержано 20 пьяных водителей и 40 бесправников, 137 пешеходов привлечено к административной ответственности за нарушения ПДД, 50 из которых находились в нетрезвом состоянии.
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