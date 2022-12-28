Более 70 международных спортивных мероприятий пройдет в Беларуси в 2023 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2022 года №921, сообщает со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В перечень мероприятий следующего года включены международные соревнования по баскетболу 3 х 3 "Palova Snowball 3 x 3", 52-й международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира по вольной борьбе Александра Васильевича Медведя (мужчины, женщины), международные соревнования по велосипедному спорту на треке "Гран-при Минска" и Минский международный полумарафон.

Также в список вошли международный турнир по таэквондо ITF "Открытый Кубок Содружества Независимых Государств - Кубок мира", международный турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2008-2012 годов рождения "2023 World Selects Invitational AAA Boys" (2023 World Hockey Group AAA Boys) и международный шахматный турнир "Минск-2023".

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.