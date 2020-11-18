Более 70 дополнительных поездов пустят на новогодние и рождественские праздники

Белорусская железная дорога назначила более 70 дополнительных поездов во внутриреспубликанском сообщении на новогодние и рождественские праздники, рассказали в пресс-центре БЖД.

Дополнительные поезда будут курсировать с 24 декабря текущего года и по 11 января 2021-го. Также на этот период запланировано повышение периодичности курсирования поездов в межрегиональном и региональном сообщении.

В праздничные и предпраздничные дни поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск – Друя), Полоцк – Минск, Минск – Пинск, Минск – Светлогорск, Гомель – Витебск, Гродно – Кричев – Коммунары.

В БЖД обратили внимание на то, что приобрести проездные билеты на поезда межрегиональных линий в пределах Беларуси можно за 45 суток до отправления, а на поезда региональных линий бизнес-класса покупка осуществляется за 20 суток до отправления.