Более 7 млн рублей возвращено работникам по требованию профсоюзов в Беларуси за 2021 год

По требованию профсоюзов работникам возвращено более Br7 млн. Такие результаты работы правовой инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси за 2021 год озвучили в национальном профцентре.

"Одно из основных направлений работы профсоюзов - это контроль за правильностью и своевременностью расчетов с работниками, - отметила начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Марина Лазарь. - На практике в этом направлении мы сталкиваемся с разными нарушениями. Это и неверные расчеты, например, при уходе работника в отпуск, или же неправомерное лишение премий. Есть и примеры, когда работникам задерживают выплату заработной платы".

Как показывает практика, в большинстве таких случаев проблемные вопросы удается решить в процессе переговоров с нанимателями: профсоюзы изучают документы, при необходимости выдают рекомендации на устранение выявленных нарушений.

"Вместе с тем, если наниматели отказываются выполнять требования профсоюзов, юристы ФПБ защищают интересы работников в судах, - добавила Марина Лазарь. - Также именно в суде решаются вопросы восстановления на работе незаконно уволенных работников. За прошлый год с участием профсоюзных юристов в суде восстановлено на рабочих местах 38 человек, которые были уволены с нарушением законодательства".

Достаточно часто случаи незаконного увольнения связаны с тем, что наниматели не учитывают нормы коллективных договоров, которые дают работникам дополнительные гарантии занятости и обязывают нанимателей продлевать с ними трудовые отношения, даже в случае окончания срока действия контракта.

Например, в Гомельской области профсоюзный юрист доказал в суде незаконность увольнения бухгалтера одной из сельхозорганизации, и работник был восстановлен на работе. В коллективном договоре этого предприятия закреплена норма, согласно которой, если у добросовестного работника заканчивается контракт, наниматель обязан продлить с ним трудовые отношения. Наниматель не учел это требование и уволил работника. Профсоюзы обратились в суд с исковым заявлением о восстановлении на работе. Поскольку нарушений трудовой и исполнительской дисциплины у данного работника не было, суд поддержал требование профсоюзов.