Более 7,8 тонн металлолома изъяли в Могилевской области за один день.

Как сообщили в УВД облисполкома, в Костюковичском и Быховском районах сотрудники милиции пресекли незаконные перевозки лома черных металлов.

- 22 июля сотрудниками милиции вблизи д. Островок Костюковичского района задержан грузовик под управлением неработающего 50-летнего местного жителя, который перевозил 5871 кг лома черных металлов без сопроводительных документов. В тот же день в Быховском районе задержан 44-летний неработающий местный житель, который в грузовом микроавтобусе перевозил около 2000 кг лома черных металлов. С их слов, черный металл они собирали для последующей сдачи в пункт приема металлолома, - рассказали в УВД облисполкома.

Ранее задержанные уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение.

mogilevnews.by