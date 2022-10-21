Более 695,2 тысячи человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19 в Могилевской области
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В Беларуси более 6 610 000 человек получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 6,5 млн. человек прошли полный курс вакцинации. В том числе в Могилевской области - более 695.2 тысячи, сообщает Минздрав.
Также в республике одну дозу вакцины получили более 214.7 тыс. детей 5-17 лет, из них более 190.2 тыс. - прошли полный курс вакцинации. Таким образом, охват одной дозой вакцины составил - 71.4% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено - 70.2% населения. Также проводится бустерная вакцинация населения, охват составляет - 53.6%.
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