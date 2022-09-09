Более 692 тысяч человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19 в Могилевской области

По состоянию на 8 сентября более 6 554 000 человек в Беларуси получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 6 441 000 человек прошли полный курс вакцинации. Об это сообщает Минздрав.

Около 111 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации. Одну дозу вакцины получили более 173.1 тыс. детей 5-17 лет, из них более 151.1 тыс. - прошли полный курс вакцинации. Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 70.8% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 69.6% населения. Охват населения страны бустерной вакцинацией составляет 42.8%.

В Могилевской области полный курс вакцинации прошли более 692 тысяч человек.