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COVID-19

Более 690 тысяч граждан полный курс вакцинации в Могилевской области

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Более 690 тысяч граждан полный курс вакцинации в Могилевской области

В Республике Беларусь продолжается вакцинация против COVID-19.  Уже более 6 480 000 человек получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 6 395 000 человек прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщает Минздрав.  

Одну дозу вакцины получили более 148,8 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 143,2 тыс. - прошли полный курс вакцинации. Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 69,3% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 68,4% населения. При проведении бустерной вакцинации населения, охват составляет 16%.

В Могилевской области полный курс вакцинации прошли более 690 тысяч граждан.

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