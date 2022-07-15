Более 690 тысяч граждан полный курс вакцинации в Могилевской области

В Республике Беларусь продолжается вакцинация против COVID-19. Уже более 6 480 000 человек получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 6 395 000 человек прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщает Минздрав.

Одну дозу вакцины получили более 148,8 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 143,2 тыс. - прошли полный курс вакцинации. Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 69,3% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 68,4% населения. При проведении бустерной вакцинации населения, охват составляет 16%.

В Могилевской области полный курс вакцинации прошли более 690 тысяч граждан.