Более 6,52 млн жителей Беларуси прошли полный курс вакцинации против COVID-19

Более 6 млн 520 тыс. жителей Беларуси прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Более 6 млн 624 млн человек получили одну дозу вакцины, сообщает Минздрав.

Полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 902,6 тыс. человек, Витебской - более 799,8 тыс., Гомельской - более 989,2 тыс., Гродненской - более 703,3 тыс., Минской - около 1 млн, Могилевской - более 696,8 тыс., Минске - более 1,314 млн.

Более 114,3 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации.

Одну дозу вакцины получили более 227,8 тыс. детей 5-17 лет, из них более 207,2 тыс. прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, одной дозой вакцинированы 71,6% от общей численности населения страны, полным курсом - 70,4% населения.

Также проводится бустерная вакцинация населения, ее прошли 60% населения.