Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Более 6,51 млн жителей Беларуси прошли полный курс вакцинации против COVID-19

30 0

Более 6,51 млн жителей Беларуси прошли полный курс вакцинации против COVID-19

В Беларуси на 2 ноября более 6 млн 622 тыс. человек получили одну дозу вакцины против COVID-19, более 6 млн 514 тыс. - прошли полный курс вакцинации, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 901,8 тыс. человек, Витебской - более 798,9 тыс., Гомельской - более 987,5 тыс., Гродненской - более 703,1 тыс., Могилевской - более 696,4 тыс., Минской - более 999 тыс. и Минске - более 1,313 млн.

Более 114,3 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации.

Одну дозу вакцины получили более 225,7 тыс. детей 5-17 лет, из них более 203,2 тыс. прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, одной дозой вакцинированы 71,5% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошли 70,4% населения.

Также проводится бустерная вакцинация населения, ее прошли 58,2%.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »