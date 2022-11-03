Более 6,51 млн жителей Беларуси прошли полный курс вакцинации против COVID-19

В Беларуси на 2 ноября более 6 млн 622 тыс. человек получили одну дозу вакцины против COVID-19, более 6 млн 514 тыс. - прошли полный курс вакцинации, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 901,8 тыс. человек, Витебской - более 798,9 тыс., Гомельской - более 987,5 тыс., Гродненской - более 703,1 тыс., Могилевской - более 696,4 тыс., Минской - более 999 тыс. и Минске - более 1,313 млн.

Более 114,3 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации.

Одну дозу вакцины получили более 225,7 тыс. детей 5-17 лет, из них более 203,2 тыс. прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, одной дозой вакцинированы 71,5% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошли 70,4% населения.

Также проводится бустерная вакцинация населения, ее прошли 58,2%.