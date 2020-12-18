Более 642 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире возросло за сутки более чем на 642 тыс. и превысило 72,85 млн. Такие данные опубликованы 17 декабря Всемирной организацией здравоохранения.

По состоянию на 19:05 17 декабря в ВОЗ поступили сведения о 72 851 747 заразившихся и 1 643 339 умерших. Число инфицированных увеличилось на 642 738, умерших - на 12 407.

Отмечается, что более 45% всех случаев заболевания приходятся на Северную и Южную Америку (291 600). На втором месте - регион Европы (269 527), а на третьем - Юго-Восточная Азия (34 284).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зафиксировано в США - 16 446 844. Далее следуют Индия (9 956 557), Бразилия (6 970 034), Россия (2 762 668), Франция (2 367 648), Великобритания (1 913 281), Италия (1 888 144), Испания (1 773 290), Аргентина (1 510 203), Колумбия (1 444 646), Германия (1 406 161) и Мексика (1 267 202).