Более 62 тыс. детей планируют оздоровить в лагерях Беларуси на осенних каникулах

На осенних каникулах в лагерях Беларуси планируют оздоровить более 62 тыс. детей, из них около 500 детей - в лагерях с круглосуточным пребыванием, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Наибольшая плановая потребность в такой услуге наблюдается среди детей Витебской области. Для выполнения плановых объемов оздоровления детей из средств республиканского бюджета выделено около Br1750,3 тыс., при этом размер средств на удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на один койко-день на каждого ребенка составляет 4 рубля 55 копеек, в лагеря с круглосуточным пребыванием детей - из расчета Br98 на каждую путевку. Родительская плата за путевку в лагерь устанавливается в размере доплаты до ее полной стоимости.

Работу лагерей организуют в соответствии с методическими рекомендациями по профилактике возникновения и распространения COVID-19. Особое внимание уделят безопасности и качеству оказываемых услуг в лагерях при проведении межведомственного профилактического мониторинга.

В оздоровительных лагерях будут организованы занятия по интересам, а также реализованы оздоровительно-образовательные программы, которые нацелены на патриотическое, нравственное воспитание, формирование навыков здорового образа жизни, развитие деловых и коммуникативных качеств у детей. Все желающие и нуждающиеся дети будут охвачены оздоровлением в осенних лагерях 2022 года.

Осенние каникулы школьников продлятся с 30 октября по 7 ноября включительно.