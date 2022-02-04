Более 60% жителей Могилевской области получили одну дозу вакцины против COVID-19

Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 48,5% белорусов, сообщила журналистам заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.

"В Беларуси продолжается вакцинация населения против COVID-19. К настоящему времени первую дозу получили более 58% населения, из них 48,5% прошли полный курс иммунизации. В четырех регионах - Брестской, Витебской, Гомельской, Могилевской областях - первой дозой вакцинировано более 60% населения. Если говорить об отдельных профессиональных контингентах, среди медицинских работников вакцинировано более 96%, работников системы образования - более 79%, работников учреждений с круглосуточным режимом пребывания - около 86%", - сказала Алла Дашкевич.

Привито около 73% людей старше 60 лет и людей, имеющих хронические заболевания.

Проводится иммунизация детей и подростков в возрасте 12-17 лет. Первую прививку к настоящему времени получили более 37 тыс. детей и более 4 тыс. прошли полный курс.

Продолжается иммунизация беременных женщин - первую дозу получили более 9,8 тыс.