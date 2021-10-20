Более 6,5 млрд доз вакцины против COVID-19 введено в мире, сообщила журналистам технический специалист отдела вакциноуправляемых заболеваний и иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ Людмила Мосина, передает корреспондент БЕЛТА.

"На 18 октября 2021 года в мире введено более 6,5 млрд доз вакцины против COVID-19. Это беспрецедентная кампания по вакцинации, возможно, одна из наиболее больших за всю историю вакцинации и общественного здравоохранения", - сказала Людмила Мосина.

По ее словам, все применяемые сегодня вакцины по результатам клинических испытаний показали эффективность, безопасность, хорошо переносились людьми, не было выявлено никаких тяжелых проявлений после вакцинации.

"ВОЗ, производители, страны, научное сообщество, разумеется, очень заинтересованы в том, чтобы понимать, как работают вакцины в полевых условиях, потому что клинические испытания - это довольно идеальные условия для проведения исследования. У нас уже есть результаты более 100 исследований, которые были проведены в 18 странах. Это так называемые наблюдательные исследования после того, как вакцины стали широко применяться", - отметила технический специалист отдела.

Вакцины подтвердили свою эффективность в полевых условиях. "В реальной жизни вакцины работают практически так же, как и в клинических испытаниях", - заметила Людмила Мосина. Эти данные актуальны как в плане предотвращения смертности, так и предотвращения тяжелых заболеваний. "Огромное количество исследований было выполнено в разных странах для различных вакцин. И все данные говорят о том, что те вакцины, которые в настоящее время используются, являются высокоэффективными в предотвращении тяжелых случаев заболеваний в реальной жизни", - добавила она.

Многие производители продолжают клинические испытания, чтобы узнать, как работают вакцины в отдельных группах населения, которые не были включены в первоначальные испытания. Речь идет о детях, подростках, беременных женщинах.