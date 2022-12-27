Более 5,9 тысячи территорий обследовано областной санэпидслужбой в части проведения противогололедных мероприятий

Санэпидслужбой Могилевской области обеспечен контроль за выполнением ведомствами, предприятиями, организациями требований законодательства в части своевременной уборки снега, наледи и проведении противогололедных мероприятий.

За период с 25 ноября по 23 декабря органами госсаннадзора области обследовано более 5,9 тысячи территорий (объектов) в части соблюдения санэпидзаконодательства по вопросу проведения субъектами хозяйствования противогололедных мероприятий. Нарушения в части несвоевременной очистки снега выявлены на 1220 объектах, несвоевременного применения противогололедных средств на 159.

- Основная часть нарушений приходится на внутридворовые территории (проезды, пешеходные дорожки, тротуары, улицы, автодороги) – 796 нарушений (очистка снега), 796 (применение противогололедных средств). Также нарушения выявлялись на остановочных пунктах – 144 нарушения (очистка снега), 141 (применение противогололедных средств); объектах торговли – 63 нарушения (очистка снега), 65 (применение противогололедных средств), промышленных предприятиях – 40 нарушений (очистка снега), 66 (применение противогололедных средств), - отметили в отделении коммунальной гигиены Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Для устранения нарушений требований санэпидзаконодательства руководителям организаций, предприятий выданы рекомендации (предложения, предписания). По итогам надзора за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства вынесено 15 постановлений о наложении штрафа (директор Могилевского УКП «Жилкомхоз», должностные лица ЖЭУ-5 КУП «ЖРЭУ Ленинского района Могилева», ЖЭУ-8 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района Могилева», ЧТУП «ЗападХимТорг», ООО «БьютиЛВМ» г.Могилев; юридическое и должностное лицо КУП «ДЭП г.Бобруйска», юридическое и должностное лицо КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска», должностные лица ЖЭУ-1, ЖЭУ-5 КУП «ЖРЭУ Ленинского района города Бобруйска», юридическое лицо ООО «Фикс Прайс Запад» Бобруйск; Чериковское райпо).