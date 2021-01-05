Более 583 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 583 тыс. и превысило 83,91 млн. Эти данные опубликованы Всемирной организацией здравоохранения.

По информации ВОЗ, на 19:33 4 января сообщалось о 83 910 386 заболевших и 1 839 660 умерших. Число заразившихся увеличилось на 583 907, умерших - на 7 957.

Отмечается, что более 57% случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (337 231), на втором месте - регион Европы (173 812), на третьем - Юго-Восточная Азия (26 868).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 20 258 725. Далее следуют Индия (10 340 469), Бразилия (7 716 405), Россия (3 260 138), Великобритания (2 654 783), Франция (2 611 616), Италия (2 155 446), Испания (1 893 502), Германия (1 775 513), Колумбия (1 666 408), Аргентина (1 634 834) и Мексика (1 443 544).