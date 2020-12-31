Более 563 тысяч пациентов заразились коронавирусом в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 80,77 млн и возросло за 24 часа более чем на 563 тыс, свидетельствуют опубликованные 30 декабря данные Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 18:32 30 декабря ВОЗ зафиксировала 80 773 033 инфицированных и 1 783 619 умерших. Число заразившихся возросло на 563 983, умерших - на 11 784.

Более 44% случаев инфицирования за минувшие 24 часа приходятся на Европу (251 900), на втором месте - Северная и Южная Америка (236 660), на третьем - Юго-Восточная Азия (31 467).

А вот как выглядит картина заражений в разрезе стран. Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 19 147 627. Далее следуют Индия (10 244 852), Бразилия (7 504 833), Россия (3 131 550), Франция (2 530 400), Великобритания (2 382 869), Италия (2 067 487), Испания (1 893 502), Германия (1 687 185), Колумбия (1 603 807), Аргентина (1 590 513) и Мексика (1 389 430).