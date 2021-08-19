Более 540 молодых специалистов приступили с августа к работе в медучреждениях Могилевской области

В медучреждениях Могилевской области в августе к работе приступили более 540 молодых специалистов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома.

"В медучреждения региона на первое рабочее место прибыл 541 молодой специалист, в том числе 215 врачей и 326 выпускников медицинских колледжей - медработников со средним специальным образованием, - рассказали в управлении. - На интернатуру направлены 267 врачей-интернов".

Среди молодых специалистов больше всего докторов общей практики. Однако есть и единичные специализации, например врач-неонатолог - специалист, занимающийся профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний ребенка в период от его рождения до первых четырех недель жизни. Он будет работать в Осиповичской центральной районной больнице.

В Могилевской области насчитывается 4737 врачей и 12 960 медработников среднего звена. Укомплектованность врачебных должностей составляет 98,3%.