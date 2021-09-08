Более 530 пожаров произошло в Могилевской области с начала года

За восемь месяцев в Могилевской области произошло 534 пожара, погибли 62 человека.

Как сообщила старший инспекторобластного УМЧС Ольга Нехороших, 183 пожара произошло из-за неосторожного обращения с огнем, как правило, при курении. По этой причине оборвалась жизнь 49 человек.