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Происшествия

Более 530 пожаров произошло в Могилевской области с начала года

mogilevnews 26 0

Более 530 пожаров произошло в Могилевской области с начала года

За восемь месяцев в Могилевской области произошло 534 пожара, погибли 62 человека.

Как сообщила старший инспекторобластного УМЧС Ольга Нехороших, 183 пожара произошло из-за неосторожного обращения с огнем, как правило, при курении. По этой причине оборвалась жизнь 49 человек.

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