Более 500 тыс. туристов посетили Беловежскую пущу в 2022 году

Национальный парк "Беловежская пуща" в 2022 году посетили почти 518 тыс. туристов, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела туризма, маркетинга и рекламы нацпарка Оксана Богалейша.

Туристов Беловежская пуща привлекает своей неповторимой красотой, высоким национальным и международным природоохранным статусом и богатым историческим наследием. Число посетителей в 2022 году увеличилось на 10% по сравнению с 2021-м. Большинство гостей были жителями Беларуси. Отмечено увеличение турпотока из России. Также в национальный парк на отдых приезжали граждане стран Западной Европы, Китая, Казахстана, Узбекистана.

"К Деду Морозу интерес никогда не исчезает. Люди привозят своих детей познакомиться с ним и Снегурочкой, особенно спрос увеличивается зимой. У многих в обязательной программе посещение музея природы, потому что там можно узнать всю информацию о Беловежской пуще: не только о флоре и фауне, но и об исторических событиях. Остаются популярными вольеры с дикими животными. Интересны наши музеи - археологический и народного быта", - отметила Оксана Богалейша. В частности, в прошлом году в поместье белорусского Деда Мороза побывали почти 95 тыс. гостей.

К слову, все больше туристов предпочитают путешествовать по Беловежской пуще на двухколесном транспорте. За год в национальном парке приняли около 45 тыс. велотуристов. Их число увеличилось практически на четверть.

Кроме того, в пуще задумались о возрождении фотосафари. "В Беловежской пуще сохранилась уникальная природа. Выходы в природу набирают популярность (не только веломаршруты, но и пешие, отдых в кемпингах). У нас есть экскурсия "Мир дикой природы", но ехать надо на заре или поздно вечером. А фотосафари, наверное, будет проводиться днем, в более удобное время", - сказала собеседница.