Более 5 тыс. белорусов включились в программу накоплений на «вторую пенсию»

Более 5 тыс. договоров добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии заключено в Беларуси, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1".

"Указ был подписан в прошлом году. И как только он был принят, мы сразу начали рассказывать людям, что это за программа, какие в ней плюсы. За год охватили более миллиона человек, рассказав им про этот новый механизм. Нам было интересно увидеть результат. Более 5 тыс. человек заключили договор со "Стравитой" - организацией, которая ведет эту программу", - сказала Ирина Костевич.

Среди регионов лидируют Минск и Минская область - здесь заключено больше всего таких договоров. "Мы находим ответ, почему. Потому что в этих регионах наиболее высокая заработная плата", - пояснила министр.

Преимущественно работники выбирали тариф "3 плюс 3" (3% платит работник и 3% - наниматель). Лидируют женщины - почти 68%. Что касается возраста, в основном откликнулись люди старше 40 лет.

Ирина Костевич подчеркнула, что размер дополнительной накопленной пенсии зависит прежде всего от зарплаты, тарифа, периода накоплений и периода выплаты. Например, если работник с зарплатой в Br1,5 тыс. будет делать отчисления в течение 15 лет, выбрав тариф "3 плюс 3", то с выходом на пенсию каждый месяц он будет получать дополнительно к основной трудовой пенсии Br660 (в случае, если определил, что хочет получать дополнительную пенсию в течение 5 лет) или Br330 (в течение 10 лет).

Параллельно с существующей пенсионной системой с 1 октября в стране начал работать новый механизм добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. Накопления в дополнительную пенсию могут составлять от 1% до 10% от зарплаты работника, и равный процент, но не более 3%, направит его работодатель. При этом затраченные средства работодателя возмещает Фонд социальной защиты населения, поэтому данные средства дополнительной финансовой нагрузки на работодателя не несут.

Заключить договор для накопления "второй пенсии" можно, обратившись или в офис "Стравиты", или через личный кабинет пользователя официального сайта этого госпредприятия. Выплаты по договорам страхования, заключенным с государственной страховой организацией, гарантируются государством.