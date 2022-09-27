Более 5 тонн спиртосодержащей жидкости изъяли в Бобруйске
32 0
Как сообщили в УВД облисполкома, оперативники БЭП задержали фуру под управлением 46-летнего неработающего бобруйчанина.
- В полуприцепе обнаружен оборудованный тайник, в котором находилось более 700 канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объемом почти 3,6 тысячи литров. У другого, 61-летнего местного жителя, крупную партию аналогичного вещества нашли в грузовике на территории его домовладения. У него изъяты канистры общим объемом свыше 1,6 тысячи литров, - рассказали в ведомстве.
По обоим фактам проводится проверка. Товар отправлен на экспертизу, выясняется его происхождение.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Более 5 тонн спиртосодержащей жидкости изъяли в Бобруйске
-
Могилевчанин нашел на улице банковскую карту и отдал дочкам-школьницам
-
Количество погибших в результате стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 17
-
Жительница Могилева лишилась более 600 рублей
-
Мотоциклист пострадал в ДТП в Бобруйске