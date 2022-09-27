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Происшествия

Более 5 тонн спиртосодержащей жидкости изъяли в Бобруйске

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Более 5 тонн спиртосодержащей жидкости изъяли в Бобруйске

Как сообщили в УВД облисполкома, оперативники БЭП задержали фуру под управлением 46-летнего неработающего бобруйчанина.

- В полуприцепе обнаружен оборудованный тайник, в котором находилось более 700 канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объемом почти 3,6 тысячи литров. У другого, 61-летнего местного жителя, крупную партию аналогичного вещества нашли в грузовике на территории его домовладения. У него изъяты канистры общим объемом свыше 1,6 тысячи литров, - рассказали в ведомстве.

По обоим фактам проводится проверка. Товар отправлен на экспертизу, выясняется его происхождение.

mogilevnews.by

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