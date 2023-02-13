Более 48 тыс. иностранцев с начала года посетили Беларусь по безвизу
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В Беларусь с 1 января 2023 года в безвизовом порядке въехали 48 488 жителей соседних стран Евросоюза. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.
Как рассказали в ведомстве, в Беларусь по безвизу въехали 35 249 граждан Литвы, 7038 граждан и 1901 негражданин Латвии, а также 4,3 тыс. граждан Польши.
С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовали 433 474 иностранца: 283 512 граждан Литвы, 28 780 неграждан и 95 172 гражданина Латвии, а также 26 010 граждан Польши.
Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".
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