Более 48 тыс. иностранцев с начала года посетили Беларусь по безвизу

В Беларусь с 1 января 2023 года в безвизовом порядке въехали 48 488 жителей соседних стран Евросоюза. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Как рассказали в ведомстве, в Беларусь по безвизу въехали 35 249 граждан Литвы, 7038 граждан и 1901 негражданин Латвии, а также 4,3 тыс. граждан Польши.

С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовали 433 474 иностранца: 283 512 граждан Литвы, 28 780 неграждан и 95 172 гражданина Латвии, а также 26 010 граждан Польши.

Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".