Более 461 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 119,22 млн, увеличившись за сутки более чем на 461 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 8,4 тыс., превысив 2,64 млн.

По состоянию на 19:13 14 марта в ВОЗ поступили сведения о 119 220 681 инфицированном и 2 642 826 умерших. Число заразившихся увеличилось на 461 105, умерших - на 8 419.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (205 572), на втором месте - Европа (176 241), на третьем - Юго-Восточная Азия (31 601).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 063 401. Далее следуют Бразилия (11 363 380), Индия (11 359 048), Россия (4 390 608), Великобритания (4 253 824), Франция (3 975 989), Италия (3 201 838), Испания (3 183 704), Турция (2 866 012), Германия (2 569 245), Колумбия (2 294 617) и Аргентина (2 192 025).