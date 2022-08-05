Более 43,5 тыс. украинских граждан прибыли в Беларусь с февраля. Свыше 27 тыс. из них проследовали в нашу страну транзитом через страны ЕС. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

По информации ведомства, в период с 6.00 24 февраля по 6.00 5 августа в Беларусь прибыли 43 503 гражданина Украины. 23 016 человек проследовали в Беларусь через территорию Польши. Еще 3926 украинских граждан прибыли в нашу страну с территории Литвы и 707 - с территории Латвии. Через белорусско-украинскую границу проследовали 15 854 человека.