Более 42% населения Бобруйска и района получили первый компонент вакцины против COVID-19

В Бобруйске и Бобруйском районе по состоянию на 15 ноября первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 привились 98 070 человек, двумя дозами – 73 888 человек, сообщает Bobrlife со ссылкой телеграм-канал «Говорит и показывает Бобруйск».

Ревакцинацию «Спутником Лайт» прошли 615 человек, 620 – двухкомпонентной вакциной. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Бобруйского зонального Центра гигиены и эпидемиологии Алла Потапенко.

Виктор ЧАБАН.