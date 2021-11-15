Более 42% населения Бобруйска и района получили первый компонент вакцины против COVID-19
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В Бобруйске и Бобруйском районе по состоянию на 15 ноября первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 привились 98 070 человек, двумя дозами – 73 888 человек, сообщает Bobrlife со ссылкой телеграм-канал «Говорит и показывает Бобруйск».
Ревакцинацию «Спутником Лайт» прошли 615 человек, 620 – двухкомпонентной вакциной. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Бобруйского зонального Центра гигиены и эпидемиологии Алла Потапенко.
Виктор ЧАБАН.
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