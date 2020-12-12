Более 406 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 68,84 млн и возросло за сутки более чем на 406 тыс. Умерли за сутки более 7,1 тыс. человек. Такие данные сообщает ВОЗ.

По состоянию на 19:03 11 декабря в ВОЗ поступили сведения о 68 845 368 инфицированных и 1 570 304 умерших. Число заразившихся возросло за сутки на 406 454, умерших - на 7 176.

По-прежнему в лидерах по количеству случаев инфицирования США - 15 203 208. Далее следуют Индия (9 796 769), Бразилия (6 728 452), Россия (2 569 126), Франция (2 283 752), Италия (1 770 149), Великобритания (1 766 823), Испания (1 712 101), Аргентина (1 475 222), Колумбия (1 392 133), Германия (1 242 203) и Мексика (1 205 229).