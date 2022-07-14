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Более 400 школьных базаров будут работать в Беларуси

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Более 400 школьных базаров будут работать в Беларуси

Об этом сказала начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.

"С 15 июля стартует продажа товаров к новому учебному году. Во всех регионах страны организована работа более 400 школьных базаров, ярмарок. Проводятся расширенные распродажи, выставки-продажи, ярмарки выходного дня. Сохранена практика реализации товаров школьного ассортимента в центральных районах города, на площадках, примыкающих к торговым организациям, внестационарных торговых объектах. Запланировано проведение общегородских ярмарок "Здравствуй, школа", "Школьный базар", "Школьный базар - 2022", - сказала Наталья Мельникова.

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