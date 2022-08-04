Более 400 нарушений охраны труда выявили профсоюзы на предприятиях АПК в Могилевской области

Более 400 нарушений охраны труда выявили профсоюзы с начала года на предприятиях АПК в Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщил главный технический инспектор труда областного объединения профсоюзов Сергей Сергеенко.

По его словам, профсоюзы активно проводят мониторинги состояния охраны труда в сельскохозяйственных организациях региона. С начала года техническими инспекторами труда посещено около 60 хозяйств и выявлено более 400 нарушений законодательства об охране труда, выданы рекомендации на их устранение.

"Каждое нарушение охраны труда представляет собой потенциальный несчастный случай, - отмечает Сергей Сергеенко. - Среди наиболее распространенных - неиспользование работниками спецодежды, неукомплектованность аптечек, работа на неисправной технике, несвоевременное проведение инструктажей по охране труда".

По словам специалиста, с начала года в Могилевской области наблюдался рост производственного травматизма с тяжелыми последствиями и смертельным исходом, однако на сегодня ситуация стабилизировалась. Так, за первое полугодие 2022 года произошло 54 несчастных случая, за аналогичный период 2021-го - 55.

В качестве негативного примера Сергей Сергеенко привел случай в одной из сельхозорганизаций региона, где ветром снесло часть кровли. Работники предприятия без наряда-допуска, стажировки, обучения и других организационно-технических мероприятий по охране труда начали производить ремонт. Один из них упал с высоты 6,4 м и погиб.