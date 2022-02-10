Более 4,67 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

Более 5 млн 463 тыс. белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 673 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает пресс-служба Минздрава.

Одну дозу вакцины получили более 43,7 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 8,7 тыс. детей прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, одной дозой вакцинированы 58,4% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошло 50% населения.