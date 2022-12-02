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Общество

Более 4 000 точек продаж по всей стране подключил Беларусбанк к сервису по выдаче наличных держателям карт

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Более 4 000 точек продаж по всей стране подключил Беларусбанк к сервису по выдаче наличных держателям карт

Данную услугу крупнейший банк страны предложил клиентам около 2,5 лет назад и за это время было проведено более 100 000 операций по выдаче наличных на общую сумму 7,0 млн рублей.

Напомним, эта услуга предоставляет возможность снятия наличных в ОТС на территории всей республики согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 №924/16.

Сервис удобен как для субъектов хозяйствования — владельцев организаций торговли и сервиса, так и покупателей. Первые могут таким образом не только принимать платежи с помощью карт, но и выдавать по ним наличные, увеличить товарооборот за счет привлечения дополнительного количества покупателей, сократить свои расходы на инкассацию денежной наличности. Вторые — снять наличные даже там, где нет банкомата и отделения банка.

Сумма наличных денежных средств в рамках одной операции не должна превышать 5 базовых величин (160 белорусских рублей). Обращаем внимание, что Беларусбанк не взимает комиссию за снятие наличных. За проведение операции может взиматься плата банком, выпустившим карточку.

Отдел коммуникаций и рекламы

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