Более 384 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 109,99 млн, увеличившись за сутки более чем на 384 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 10,4 тыс., превысив 2,43 млн.

По состоянию на 18:18 мск 19 февраля в ВОЗ поступили сведения о 109 997 288 инфицированных и 2 435 145 умерших. Число заразившихся увеличилось на 384 448, умерших - на 10 471.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (168 729), на втором месте - регион Европы (148 890), на третьем - Восточное Средиземноморье (26 863).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 560 643. Далее следуют Индия (10 963 394), Бразилия (9 978 747), Россия (4 139 031), Великобритания (4 083 246), Франция (3 476 135), Испания (3 121 687), Италия (2 765 412), Турция (2 616 600), Германия (2 369 719), Колумбия (2 207 701) и Аргентина (2 039 124).