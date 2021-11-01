Более 37% жителей Могилевской области получили прививку от COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный государственный санитарный врач региона Светлана Нечай.

"На сегодняшний день в Могилевской области прививками от COVID-19 охвачено более 37% жителей области - это почти 365 тыс. человек. Из них полный курс вакцинации прошли почти 264 тыс. человек (27,5%)", - рассказала Светлана Нечай.

Активнее всего вакцинация проходит в Кричевском районе - здесь прививку получили практически 51% жителей. В Климовичском районе этот показатель составил 47,5%. В Дрибинском и Глусском районах от коронавируса вакцинировалось 42% жителей, в Бобруйске и Бобруйском районе - 41,5%.

По словам Светланы Нечай, востребованность прививок от коронавирусной инфекции в регионе не упала. "Люди слушают и анализируют информацию, которую распространяет Минздрав и Могилевский облздрав, санслужбы. Также прислушиваются к своим знакомым, которые уже перенесли это заболевание. И конечно, большинство идет за прививкой - ведь эта самая доступная мера защиты, - отметила она. - Для проведения вакцинации в регионе у нас имеется достаточное количество вакцины, медицинского персонала. Кроме стационарных работают пункты вакцинации на вокзале, в торговых центрах Могилева".

Кроме этого, в регионе началась ревакцинация граждан, которые завершили полный курс прививок от коронавируса более полугода назад. "И люди активно интересуются, где и как можно пройти повторный курс прививок от ковида. Кроме этого, в регионе активно идет вакцинация от гриппа. Люди беспокоятся о своем здоровье, состоянии своих близких, потому не пренебрегают прививками", - подчеркнула Светлана Нечай.

По последним сведениям, в регионе снижается количество заболеваний коронавирусной инфекцией, меньше становится госпитализаций. "В этом большая заслуга наших граждан. Жители Могилева, всей области продолжают соблюдать масочный режим там, где невозможно соблюсти меры социального дистанцирования: в торговых объектах, транспорте, местах большого скопления людей. Граждане понимают необходимость соблюдения всех рекомендованных противоэпидемических мер. Сформировать коллективный иммунитет и победить коронавирус можно только таким комплексным подходом. И я хочу поблагодарить всех жителей нашей области за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей", - подытожила Светлана Нечай.