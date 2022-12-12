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Туризм

Более 362 тыс. жителей Евросоюза посетили Беларусь по безвизу

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Более 362 тыс. жителей Евросоюза посетили Беларусь по безвизу

Более 362 тыс. жителей Евросоюза посетили Беларусь по безвизу, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран Евросоюза в Беларусь проследовали 362 300 иностранцев: 234 971 гражданин Литвы, 25 389 неграждан и 82 675 граждан Латвии, а также 19 265 граждан Польши. За выходные в безвизовом порядке в нашу страну прибыли 4227 иностранцев: 241 негражданин и 751 гражданин Латвии, 2804 гражданина Литвы и 431 гражданин Польши.

В ведомстве напоминают, что подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе интернет-портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".

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