Более 362 тыс. жителей Евросоюза посетили Беларусь по безвизу
11 0
Более 362 тыс. жителей Евросоюза посетили Беларусь по безвизу, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран Евросоюза в Беларусь проследовали 362 300 иностранцев: 234 971 гражданин Литвы, 25 389 неграждан и 82 675 граждан Латвии, а также 19 265 граждан Польши. За выходные в безвизовом порядке в нашу страну прибыли 4227 иностранцев: 241 негражданин и 751 гражданин Латвии, 2804 гражданина Литвы и 431 гражданин Польши.
В ведомстве напоминают, что подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе интернет-портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Более 362 тыс. жителей Евросоюза посетили Беларусь по безвизу
-
Дипломантом престижного конкурса «Познай Беларусь» стала Зинаида Сугак
-
Проект «Социальный туризм 60+». Как это работает в Бобруйске
-
Юные бобруйчане побывали в образовательном центре МЧС
-
Еврейские танцы и национальные блюда: в Бобруйске планируют запустить совместный проект синагоги и отеля «Турист»