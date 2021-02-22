Более 359 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110,74 млн, увеличившись за сутки более чем на 359 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 9 тыс., превысив 2,45 млн.

По состоянию на 18:21 21 февраля в ВОЗ поступили сведения о 110 749 023 инфицированных и 2 455 131 умершем. Число заразившихся увеличилось на 359 488, умерших - на 9 075.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 47% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (169 750), на втором месте - регион Европы (125 239), на третьем - Юго-Восточная Азия (25 479).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 702 074. Далее следуют Индия (10 991 651), Бразилия (10 081 676), Россия (4 164 726), Великобритания (4 105 679), Франция (3 521 249), Испания (3 121 687), Италия (2 795 796), Турция (2 631 876), Германия (2 386 559), Колумбия (2 217 001) и Аргентина (2 054 681).