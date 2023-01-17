Более 35 тысяч рублей возвращено работникам здравоохранения Могилевской области при содействии областного отраслевого профсоюза

В Беларуси создана государственная система надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. Наряду с государственной системой контроля и надзора в государстве предусмотрена система общественного контроля. Особую роль в этих вопросах отведена профсоюзам.

- Преимущество профсоюзов в том, что они находятся рядом с работником и всегда могут и должны оперативно реагировать, используя права, предоставленные им законом, - отмечают в Могилевском обкоме белорусского профсоюза работников здравоохранения. - Профсоюзы сталкиваются с вопросами защиты трудовых прав работников ежедневно, поскольку осуществляют представительство в интересах работников, разъясняют работникам и нанимателям их права и обязанности в области трудовых правоотношений.

Так, за прошедший 2022 год, при содействии профсоюзов, работникам здравоохранения Могилевской области возвращено 35,3 тыс. рублей невыплаченных денежных сумм. Такие результаты показал общественный контроль за соблюдением законодательства о труде, защите трудовых и социально-экономических прав и интересов работников. В частности, соблюдения сроков выплаты заработной платы, правильность установления надбавок, применение контрактной формы найма, выполнению положений по оплате труда и материальному стимулированию.

- Защита интересов трудящихся – одно из основных направлений работы профсоюзов. И надо отметить, что почти все нарушения устраняются в положенный срок, — отметила заведующий отделом социально-экономической работы Елена Маркина. – Большинство проблем, которые вы видим в ходе мониторингов или с которыми к нам приходят граждане, нам удается решить путем переговоров с руководством организаций.