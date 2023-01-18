Более 320 юных спортсменов соберет региональный этап «Снежного снайпера» в Могилевской области

В Могилевской области региональный этап соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба пройдет с 31 января по 2 февраля. Мероприятие состоится в Чаусах на спортивной базе районной СДЮШОР, сообщили в управлении спорта и туризма Могилевского облисполкома.

"Изначально областной этап соревнований планировалось провести 23-25 января, однако коррективы внесли погодные условия, - отметили в управлении. - Второму этапу предшествовали массовые районные старты, которые начались 19 декабря и завершились 15 января. Они были организованы в 21 районе области, а также в Бобруйске и Могилеве. Каждый районный этап собрал около 20 команд и примерно 80 спортсменов. В итоге учреждения образования отобрали лучших спортсменов и сформировали команды для участия на областном уровне. Победителям районных стартов вручили медали, дипломы и кубки".

В этом году за право выступить на области будут бороться 322 спортсмена в составе 23 команд. К слову, в прошлом году на этом этапе заявились 268 человек. В соревнованиях примут участие мальчики и девочки (юноши и девушки) по трем возрастным группам: младшая (2012-2013 годов рождения), средняя (2010-2011) и старшая (2008-2009). Победителей второго этапа определят в каждой возрастной группе в личном и командном первенствах по всем видам программы - спринтерская гонка, масс-старт, смешанная эстафета. Лучшие из лучших представят область на заключительном этапе в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

"Цель областных соревнований - не только определить победителей и призеров для участия в республиканских стартах, но и отобрать кандидатов для дальнейшего зачисления в специализированные учебно-спортивные учреждения, - подчеркнули в управлении спорта и туризма. - Немаловажны также дальнейшее массовое развитие и популяризация биатлона как вида спорта, вовлечение в занятия им детей и подростков".